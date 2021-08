Autostrade, agosto si chiude in coda sulle riviere: fino a sette chilometri tra Lavagna e Rapallo

Genova. Il mese di agosto si chiude come era iniziato sulle autostrade della Liguria, ovvero in coda. Non solo i cantieri ma anche una giornata simbolo per il controesodo, ormai sommata agli spostamenti lavorativi, ha creato non pochi problemi sulla rete. Soprattutto sulle direttrici che dalle riviere portano verso le regioni del nord.

E quindi ecco la situazione, poco prima delle 18, si registrano:

A12 genova-Rosignano marittimo (Km 34 – direzione: Genova)

Coda di 7 km tra Lavagna e Rapallo per lavori

A12 genova-Rosignano marittimo (Km 31.5 – direzione: Rosignano)

Coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori

A10 genova-Savona-ventimiglia (Km 37.6 – direzione: Ventimiglia)

Coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

A10 genova-Savona-ventimiglia (Km 40.8 – direzione: Genova)

Coda di 4 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori