Aurelia, domani le prove di carico per la sede stradale ricostruita

Genova. Proseguono i lavori di ricostruzione e consolidamento del corpo stradale della statale Aurelia tra Voltri e Arenzano: dopo i primi lavori in arrivo nelle prossime ore alcuni test sulla tenuta della struttura.

Per consentire ai tecnici di eseguire le prove di carico finalizzate a verificare l’andamento dei lavori in corso, tra le 8:00 e le 15:00 di domani 10 agosto saranno istituite brevi interruzioni temporanee della circolazione in entrambe le direzioni.

Per l’intera durata dei test, che saranno eseguiti con l’impiego di mezzi pesanti in sosta lungo la carreggiata e tramite l’apposita strumentazione topografica per il rilievo di precisione dei dati, il traffico lungo la statale sarà gestito dai movieri al fine di mitigare i disagi per la circolazione.