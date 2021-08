Athletic Albaro:Pozzolini (2007) e Canepa (2013) passano al Genoa, Di Gennaro (2010) e Bonaldi (2013) alla Sampdoria

In particolare, Andrea Pozzolini (2007) e Federico Canepa (2013) sono stati tesserati dal Genoa, mentre Luca Di Gennaro (2010) e Leonardo Bonaldi (2013) giocheranno per la Sampdoria.

Ultimo, ma non per importanza, Gianluca Parodi, che dopo aver vinto da capitano lo scudetto Under 18 con il Genoa , difenderà i colori rossoblu anche nella squadra Primavera.