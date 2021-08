Animali, Maturi (Lega): “A Genova maltrattamenti su tartaruga, inasprire le pene”

Genova. “Incredibile quanto accaduto a Genova, dove un uomo marocchino, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per maltrattamenti su una tartaruga”. Lo denuncia il deputato Filippo Maturi, responsabile del dipartimento Benessere animale della Lega in una nota congiunta con il deputato genovese della Lega Edoardo Rixi.

“Ringraziamo i cittadini per aver lanciato l’allarme, la polizia per il tempestivo intervento, e le guardie zoofile dell’Oipa per il loro costante impegno nella tutela degli animali” dice il deputato.

“Inasprire le pene contro coloro che maltrattano gli animali resta il nostro impegno, pene esemplari per chi commette atti del genere affinché tali fatti non si ripetano”.