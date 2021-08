Angelo Lombardi firma per la Lavagnese

Lavagna. Grande colpo, per la trequarti bianconera, del direttore generale Andrea Dagnino che porta a Lavagna un autentico fuoriclasse per la categoria!

Angelo Lombardi, trequartista (classe ’90), è ufficialmente un calciatore della Lavagnese e dopo aver posto la firma sul contratto, lunedì si unirà al gruppo a disposizione di mister Fasano.

Lombardi, nato a Campobasso il 20/02/1990, è un trequartista con spiccate doti offensive, può infatti ricoprire tutti i ruoli d’attacco come prima o seconda punta; ha iniziato la propria carriera nel 2007 con l’Olympia Agnonese in Serie D, poi tante esperienze tra D e C con le maglie di Canavese, Trivento, Gavorrano, Riccione, Massese, Fortis Juventus, Arzignano e Savona. nelle quali ha collezionato 326 presenze e 101 reti!

Il direttore generale Andrea Dagnino, ringraziando il presidente Stefano Compagnoni, si è detto molto soddisfatto del buon esito dell’operazione ed entusiasta per aver la possibilità di costruire una squadra molto giovane con tantissima qualità e voglia di arrivare in alto.