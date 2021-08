Amt, verifica intensiva in centro: tra via Cadorna e via Fiume gli evasori sono il 7,5%

Genova. L’attività di verifica intensiva sui bus amt prosegue senza sosta anche durante l’estate. Questa mattina – fa sapere l’azienda in una nota – i controlli si sono concentrati nel centro cittadino, alle fermate bus di via Cadorna e via Fiume.

I verificatori hanno presidiato le due fermate dalle 7 alle 12 controllando le linee 17, 18, 20, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 47 e 49.

I 16 dipendenti impegnati nell’azione di verifica hanno controllato 2.063 passeggeri, rilevando 154 situazioni irregolari, pari ad un tasso di evasione riscontrato del 7,5%. 45 dei passeggeri sanzionati hanno regolarizzato la loro posizione pagando la multa direttamente al verificatore.