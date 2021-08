Amt, linee integrative I03 e I04: variazioni al percorso dal 30 agosto

Genova. Amt informa che, a seguito di cantiere stradale e della conseguente interdizione al transito veicolare di alcune vie, dal 30 agosto al 18 settembre 2021 da inizio a fine servizio, le linee integrative I03 e I04 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

• Linea I03

Direzione via Piombelli: i bus, in partenza da via Canepari, transiteranno per via Jori, via Dandolo, via Tasso (sottopasso FS), piazza Palli, via Piombelli dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione via Canepari: i bus, in partenza dal capolinea di via Piombelli, proseguiranno per via Piombelli, piazza Palli, via Tasso (sottopasso FS), via Canepari dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea I04

Direzione via Mansueto: i bus, in partenza da via Brin, transiteranno per via Canepari, via Tasso (sottopasso FS), via Mansueto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione via Brin: percorso regolare.