Amt, controlli a tappeto a De Ferrari: il 7,4% dei passeggeri sui bus è senza biglietto

Genova. Proseguono le verifiche ad alta visibilità sui mezzi del trasporto pubblico per contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria e tutelare tutti i cittadini che usano correttamente il mezzo pubblico.

Questa mattina, dalle 7.00 alle 12.00, la verifica intensiva si è svolta in piazza De Ferrari. I 18 Verificatori coinvolti hanno controllato 1.437 passeggeri delle linee 18, 20, 36, 37, 39 e 40. Durante le cinque ore di verifica sono state rilevate 107 situazioni irregolari per un tasso di evasione del 7,4%.

31 dei passeggeri sanzionati hanno regolarizzato la loro posizione pagando l’oblazione direttamente al Verificatore.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane con attività quotidiane ordinarie e verifiche intensive.

Le attività intensive con un impiego elevato di agenti accertatori potranno essere svolte sia di giorno sia di notte, sui diversi sistemi gestiti da AMT, in aree diverse del territorio, sia in modalità alta visibilità che in borghese.