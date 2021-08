Amt, caccia ai ‘portoghesi’ in largo Zecca: quasi 200 multe in quattro ore

Genova. Non si ferma la battaglia di Amt contro i ‘portoghesi’ con verifiche intensive giornaliere che hanno l’obiettivo di riportare nelle casse dell’azienda parte dell’evasione tariffaria sui bus cittadini a suon di sanzioni.

Ieri Amt ha deciso di schierare ben 12 verificatori su un’unica fermata, quella di largo Zecca e in 4 ore ha controllato 1794 passeggeri.

Le multe sono state 197 in 4 ore. In pratica un passeggero su 10 non aveva il biglietto. Un quarto dei multati ha deciso di pagare subito la sanzione ottenendo così lo sconto.