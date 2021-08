Ai Giardini Luzzati c’è una piantina di cannabis legale, la Lega: “È inaccettabile, va rimossa”

Genova. È polemica dopo l’iniziativa dell’associazione Il Ce.Sto, che gestisce gli spazi dei Giardini Luzzati in centro storico, di piantare nell’orto sociale una piantina di cannabis legale, cioè senza il principio attivo Thc, per sensibilizzare sui suoi possibili usi e far riflettere sulla sua demonizzazione.

“La cannabis non è una pianta ornamentale – ha tuonato ieri il gruppo della Lega in Comune -. È inaccettabile trovarla nella aiuole pubbliche dell’orto sociale dei Giardini Luzzati, anche se si tratta di un tipo di canapa legale. Stiamo parlando di un posto frequentato anche da bambini e riteniamo che venga trasmesso un messaggio molto pericoloso, alla faccia di decine di milioni di euro dei contribuenti che ogni anno lo Stato spende in comunicazione contro le droghe”.

La cannabis sativa, questo il nome scientifico della pianta che in italiano si chiama semplicemente canapa, può essere impiegata come stupefacente o analgesico (quando contiene sufficienti quantità di Thc), ma in tutto il mondo è stata usata – e viene usata tuttora – per intrecciare funi e corde di vario tipo, e un tempo anche le vele. Lo sapevano bene i genovesi, tanto che il suo nome locale caneva ha dato origine a uno dei cognomi più tipici del nostro territorio: Canepa. Fino alla metà del Novecento era la materia prima principale per la produzione di carta.

“Chiediamo con forza che la pianta venga rimossa, non vedendo alcun scopo di crescita informativa e culturale nell’averla piantata in uno spazio pubblico”, concludono i leghisti.