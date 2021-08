Acquario di Genova, i pulcini di pinguino nati a giugno escono dal nido

Genova. I quattro pulcini di pinguino nati all’Acquario a giugno/luglio hanno iniziato a uscire dal nido per perlustrare l’ambiente. Stanno crescendo a vista d’occhio e, come per tutti i cuccioli, cominciano le loro prime conquiste.

Il pulcino Papua (Pygoscelis papua) in particolare sta iniziando ad “assaggiare” anche il pesce intero che lo staff fornisce agli adulti, pur continuando ad assumere il cibo pre-digerito che mamma e papà gli rigurgitano direttamente nel becco.

Il piccolo dovrebbe raggiungere lo svezzamento intorno agli 80-90 giorni di vita, ma questi suoi primi assaggi lasciano intendere che la sua dieta potrebbe cambiare prima del tempo previsto.

Il pulcino Papua è nato il 2 luglio da un uovo deposto il 24 maggio nel nido di ciottoli fatto da papà Kowalski, primo pinguino Papua a nascere all’Acquario nel luglio 2017, e mamma Rosi.

Papà e mamma pinguino non abbandonano mai il nido contemporaneamente e sono molto attenti a proteggere il pulcino.

Nella vasca sono visibili ora anche i tre pulcini di pinguino di Magellano (Spheniscus magellanicus), nati a metà giugno da uova deposte nei nidi ad inizio maggio. Accuditi da mamma e papà, stazionano nei pressi dei rispettivi nidi.

I piccoli pinguini – uno nato dalla coppia “Giallo” e “Verde-Nera” e due nati da una cova “gemellare” di “Verde” e “Blu-Nera” – vengono nutriti dai genitori che non li lasciano mai incustoditi.

I pulcini di Magellano hanno iniziato a fare la prima muta, passando dal piumaggio grigio alle piume impermeabili che gli consentono l’ingresso in acqua. E infatti due dei piccoli di Magellano hanno già fatto il primo bagnetto e le prime nuotate.

Il cambio della muta è anche l’occasione per prelevare una piuma ed effettuare il test del DNA che rivelerà il sesso dei pulcini.

La vasca dei pinguini dell’Acquario di Genova ospita 12 pinguini Papua e 14 pinguini di Magellano, oltre ai pulcini appena nati. All’interno della vasca sono riprodotte le condizioni stagionali dell’ambiente naturale in cui vivono le due specie ospiti; la temperatura dell’acqua varia da 6 a 10° C, quella dell’aria può variare da 8 a 12° C, secondo le stagioni.