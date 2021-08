A Piccapietra riapre il supermercato Coop all’insegna del minor impatto ambientale

Genova. È stato riaperto questa mattina, dopo un breve periodo di chiusura, il supermercato Coop di Piccapietra, completamente rinnovato con la sostituzione degli arredi e della comunicazione.

La novità più significativa è lo spostamento dell’ortofrutta di fronte alla barriera casse, in un’area dove c’è più spazio per valorizzare adeguatamente i prodotti, comprese la frutta e la verdura locali prodotte dalla Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga.

All’ingresso è stata collocata una grande enoteca, oltre a una proposta di birre. I banchi della pescheria, della gastronomia e della macelleria sono stati sostituiti con nuovi modelli migliori dal punto di vista espositivo e il pane fresco è stato reso disponibile in un distributore self-service.

Data la posizione del punto vendita in un’area ricca di uffici, è stata ulteriormente valorizzata la proposta di prodotti di gastronomia pronti da consumare, compreso il sushi, esposti in apposite bancarelle a libero servizio per evitare la coda al banco.

Inserita anche una parafarmacia.

La ristrutturazione ha permesso anche di migliorare l’impatto ambientale del punto vendita, attraverso la sostituzione della centrale frigorifera a gas con un modello a ciclo transcritico. Anche i banchi refrigerati sono stati sostituiti con modelli più efficienti sotto il profilo dei consumi e chiusi da ante in vetro, per evitare la dispersione del freddo, sia nella sezione surgelati sia in quella dei salumi e latticini. L’impianto di illuminazione è stato convertito interamente a led.