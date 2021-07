Viabilità, nuova tegola per l’Aurelia: cedimenti della strada con senso unico alternato

Genova. Non ha pace la viabilità genovese, quotidianamente in affanno tra cantieri, incidenti e dissesto idrogeologico: ancora una volta, infatti, si è verificato un cedimento in via Rubens, sull’Aurelia tra Voltri e Vesima, dove la sede stradale è a picco sul mare.

Dopo la segnalazione immediate le verifiche: i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo dal mare, fotografando il terrapieno e in via precauzionale è stato instaurato un senso unico alternato regolato da impianti semaforici.

Nel pomeriggio sono previsti altri rilievi tecnici per valutare l’entità del danno: non sono esclusi ulteriori provvedimenti restrittivi del traffico. Come prevedibile si stanno verificando da subito disagi per la circolazione.