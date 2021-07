Via Robino, auto si ribalta con due ubriachi a bordo: strada bloccata per ore nella notte

Genova. Paura e disagi questa notte in via Robino, sulle alture di Marassi a Genova, dove un’auto si è ribaltata ostruendo completamente il traffico. È successo intorno all’una di notte.

A bordo c’erano due giovani che, secondo quanto riportato dai soccorritori, erano visibilmente in stato di ebbrezza. Entrambi sono stati portati per accertamenti al pronto soccorso, ma non avevano ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono rimasti al lavoro per ore per liberare la strada, una via stretta a senso unico senza alternative.

A dar manforte anche la polizia locale per la gestione della circolazione e i rilievi sull’autore dell’incidente che rischia la sospensione della patente.