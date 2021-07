Via Moresco, auto sbanda e si ribalta su un fianco: una persona estratta dall’abitacolo

Genova. Incidente questo pomeriggio poco prima delle 15 in via Moresco, sulla sponda destra della Valbisagno. La strada è stata chiusa al traffico.

Un’auto ha sbandato, è finita fuori strada e si è ribaltata su un fianco. Altri veicoli parcheggiati sono stati danneggiati. Una persona è rimasta incastrata all’interno.

Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale.

Per fortuna l’autista non ha riportato ferite gravi. L’uomo è stato estratto dai vigili del fuoco e portato in codice giallo al pronto soccorso.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.