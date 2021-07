Ventennale G8, Zerocalcare ricorda i fatti di Genova: “Per me l’inizio di tutto”

Genova. G8 e graphic novel dal punto di vista del mondo del fumetto: questo il tema della tavola rotonda che si è tenuta oggi negli spazi di Music for Peace, in via Balleydier a Genova, dal titolo “Il fumetto come mezzo di racconto sociale e denuncia politica dai fatti di Genova 2001 ai giorni nostri”.

Si è trattato di un incontro promosso dal Comitato Carlo Giuliani, con la presenza di Francesco Barilli, Manuel De Carli, Claudio Calia, Paolo Castaldi e Alessio Spadaro in occasione della presentazione del libro “Carlo Giuliani – il ribelle di Genova”, scritto a quattro mani da Barilli e De Carli.

Nel dibattito ha preso parte anche uno dei fumettisti italiani più noti, nonché giovane manifestante durante i fatti di Genova del 2001: Michele Rech, in arte Zerocalcare, 17 enne all’epoca.