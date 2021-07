Ventennale G8, il padre di Carlo Giuliani: “Avevano deciso di colpirci, erano fascisti”

Genova. “Abbiamo ancora bisogno di fare chiarezza. A Genova la destra ha deciso che quel movimento andava colpito per impedire che allargasse la sua influenza e la convinzione che le cose che sosteneva erano giuste”. Lo dice Giuliano Giuliani, padre di Carlo, il manifestante ucciso durante gli scontri per il G8 del 2001 a Genova, prima della “marcia zapatista” per le vie della città. “Tra i vari temi – ricorda Giuliani – c’era quello dell’inquinamento e il problema dell’inquinamento globale, anche ci sono ancora imbecilli che dicono che non c’è”.

Per Giuliani si avvicina l’anniversario del 20 luglio: “Il dolore non cambia con gli anni”. Per la morte di suo figlio non è mai stato celebrato un processo perché Mario Placanica è stato prosciolto col riconoscimento della legittima difesa. “L’amministrazione della giustizia è un punto centrale nella gestione di uno Stato. Ma se hai carabinieri che alla sera cantano “Faccetta Nera” come faceva il Tuscania la sera del 20 luglio… Fascisti di m**** – li definisce Giuliani – sono violenti indegni di fare ordine pubblico. Uno degli ufficiali che era qui in piazza Alimonda, interrogato da quelli che erano sotto processo, ha detto che guerra e ordine pubblico sono la stessa cosa, cambiano solo gli strumenti dell’offesa.

E così è facile fare il parallelo coi fatti di Santa Maria Capua Vetere, le violenze in carcere sui detenuti: “Dopo vent’anni si è ricondotto a Bolzaneto. Io invito sempre a non generalizzare, ci sono tanti agenti della polizia penitenziaria che si fanno un mazzo così nel modo più corretto possibile, ma se non intervieni sulle mele marce, quando iniziano a riempire il cestino, i rischi ci sono e sono rischi per la democrazia del Paese”.

Resta comunque una visione positiva: “Alcune cose ci sono state, quel G8 è stata una mazzata forte perché il criterio di colpire ha fatto segno e ha spaventato la gente. Ma io fiducia nei ragazzi, vedo le loro facce attente, mi hanno invitato a girare le scuole d’Italia. C’è un problema di cultura, perché dove ce n’è meno per le condizioni sociali c’è una diversa attenzione alle cose che succedono, e questa è una cosa che la sinistra dovrebbe capire per investire”.