Ventennale G8, a Genova anche don Ciotti: il 21 luglio presidio alla scuola Diaz

Genova. Ci sarà anche il fondatore del gruppo Abele e di Libera don Luigi Ciotti alla tavola rotonda di apertura degli eventi legati al Ventennale del G8 di Genova. La tavola rotonda, dal titolo Un altro mondo è necessario, si svolgerà il 18 luglio alle 13 a palazzo Ducale nella sala del Maggior consiglio.

Tra le ultime novità del ricco programma per le giornate è il presidio che si terrà sotto la scuola Diaz la sera del 21 luglio. Come ogni anno invece appuntamento in piazza Alimonda a partire dalle 15 il 20 luglio.

Qui il programma definitivo da scaricare.

Tra gli appuntamenti principali la conferenza del 21 luglio alle 18 ‘Genova 2001: quali lezioni abbiamo appreso’ a cui partecipano tra gli altri il magistrato Enrico Zucca, il segretario nazionale del sindacato di polizia Silp Daniele Tissone e il presidente di Antigone Patrizio Gonnella.