Venerdì tutto il centrodestra passa da Genova: in città arrivano Salvini, Meloni e Tajani

Genova. Non sarà l’occasione per un vertice unitario, o almeno non è quello che prevede finora l’agenda ufficiale. Ma venerdì 9 luglio, in occasione del 50esimo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria ai Magazzini del Cotone, passeranno da Genova tutti i principali leader del centrodestra: il segretario della Lega Matteo Salvini, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani.

E Giovanni Toti? Per ora l’unico incontro ufficiale col presidente ligure, nonché co-fondatore del nuovo partito Coraggio Italia, è quello previsto con Salvini in mattinata al quale seguirà un punto stampa alle 11.30 in largo XII Ottobre (il luogo dove il centrodestra chiude tradizionalmente le proprie campagne elettorali). Il leader del Carroccio poi sarà alle 15 a Chiavari e alle 17.30 alla Spezia.

Per Giorgia Meloni, dopo l’intervento al convegno di Confindustria, la giornata proseguirà nel Tigullio: alle 17.00 l’ex ministra sarà a Rapallo intervistata da Mario Giordano al Chiosco della Musica per la presentazione del suo libro Io sono Giorgia.

Programma invertito, invece, per Antonio Tajani: alle 11.00 visita ufficiale al sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco (coordinatore del partito in Liguria) e saluto al Consiglio comunale, quindi incontro coi rappresentanti dei balneari presso i Bagni Vittoria. In pomeriggio il vicepresidente del Ppe si sposterà a Genova, atteso all’evento dei giovani industriali.

All’appuntamento annuale di Confindustria, che quest’anno si terrà prevalentemente a Genova con una parentesi sabato a Rapallo non aperta al pubblico, sono stati invitati in realtà altri leader politici come il segretario del Pd Enrico Letta, il fondatore di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi e un altro ex premier, Giuseppe Conte, sotto le insegne del M5s (nonostante i fatti degli ultimi giorni): da quanto risulta finora, saranno tutti collegati in videoconferenza. Sarà presente, invece, il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta.