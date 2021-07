Valle Stura, Anas conferma: dal 23 luglio riapre la statale dalla frana di Gnocchetto

Genova. Tutto confermato: dal 23 luglio il traffico tornerà a scorrere ‘regolare’ sulla statale del Turchino attraverso i varchi che delimitano la frana di Gnocchetto, che incombe sulla strada dall’ottobreo 2019.

A comunicarlo ai comuni della vallata Anas, che in un incontro dedicato ha confermato la road map per il ripristino della viabilità: dal 23 luglio, dalle 7 alle 19, la strada sarà aperta al traffico, in presenza di movieri che supervisioneranno costantemente il versante, in modo da intervenire in ogni circostanza.

Questo assetto fino al 31 dicembre. Con il nuovo anno, sarà attivato un sistema di monitoraggio con sensori sia sul corpo frana che sulle reti paramassi in fase di posa in opera. Il sistema sarà collegato ad un impianto semaforico che, in caso di necessità, chiuderà il transito nel tratto. Ciò consentirà di aprire la strada al traffico h24 tutti i giorni.

Nelle more di questo programma è stato reso noto che Anas stessa sta provvedendo a farsi carico dei costi derivanti dall’esenzione al pedaggio autostradale Masone – Ovada e viceversa.