Assalto alla Fiera per i richiami: ecco le date da rispettare per chi si è vaccinato agli open day

Genova. Non c’erano solo persone senza prenotazione sabato mattina a ingolfare l’hub vaccinale della Fiera di Genova, ma anche tanti cittadini che avevano ricevuto la prima dose Pfizer o Moderna durante il primo open day del 3-4 luglio e che hanno deciso in autonomia di presentarsi dopo 21 giorni.

Un parziale disguido al quale la Asl 3 ha posto riparo nelle ultime ore, fissando le date per la somministrazione delle seconde dosi a chi non aveva una prenotazione, somministrazione che non avverrà più alla Fiera ma all’hub della Casa della Salute nelle torri Msc di San Benigno.

“È vero, eravamo in tanti senza orario – ci ha segnalato una lettrice dopo la spiegazione dei disagi fornita dalla Asl – ma vorrei specificare che eravamo tutti persone che avevamo preso parte all’open day del 3 luglio. In tale circostanza ci è stata comunicata la data del 26 luglio per la seconda dose. Avevano anche detto che saremmo stati contattati ma nessuno ha ricevuto comunicazione in merito, pertanto ci siamo presentati in Fiera come comunicato il 3 luglio”.

La Asl riferisce che i richiami erano stati spalmati su tre date (23, 24 e 26 luglio), ma evidentemente la comunicazione non è stata arrivata o non è stata compresa da tutti e così nei giorni scorsi si è registrato qualche disagio con quasi 3mila persone che si sono presentate in buona parte senza rispettare una data e orario. “Ma sono stati comunque vaccinati tutti”, sottolinea l’azienda sanitario.

Per gli open day successivi, comunque, le date sono state precisate per ulteriore chiarezza. Chi ha partecipato agli open day del 10-11 luglio avrà la seconda dose nelle giornate del 2-3-4 agosto. Chi si è presentato all’open night del 15 luglio potrà fare il richiamo il 5 e il 9 agosto. In ogni caso, anche per chi è stato vaccinato nelle date successive, dovrebbe arrivare un sms con la comunicazione del giorno e dell’orario.

Ma attenzione: siccome l’hub della Fiera in quei giorni sarà già chiuso per consentire l’allestimento del Salone Nautico, bisognerà presentarsi all’hub di San Benigno (e non alla Sala Chiamata del Porto, che sostituirà già dai primi giorni di agosto il centro vaccinale della Fiera). Ulteriori variazioni saranno comunicate nei prossimi giorni.