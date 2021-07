Vaccino Covid, effetto green pass: boom di prenotazioni e la Regione annuncia nuove open night

Genova. “Visto il grande successo di questi appuntamenti la prossima settimana ci saranno altre serate in cui verrà garantita la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione, sia per le prime che per le seconde dosi”, lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo che già nei giorni scorsi aveva addirittura ipotizzato di aprire un canale quotidiano di libero accesso vaccinale.

Ad ogni modo la decisione di ampliare il numero delle open night (cinque finora, tre solo questa settimana) è motivata dal fatto di cavalcare l’onda dell’adesione alla campagna vaccinale legata alle nuove misure sul green pass.

Non solo open night – a Genova tra Fiera e San Benigno sono state vaccinate nelle tre serate circa 6000 persone – ma anche prenotazioni in crescita. Nelle ultime 24 ore sono state quasi 9000. “Bisogna vaccinarsi, l’invito a non farlo è un invito a morire” le parole nette del premier Mario Draghi. Parole che, insieme all’ipotesi di non poter accedere a bar e ristoranti, cinema, stadi, piscine e palestre ha dato i suoi primi effetti già in questi giorni.

Proprio oggi, a Genova, è stata annunciata attraverso i social una manifestazione no vax e no green pass. Poche le informazioni sugli organizzatori e le modalità. Solo che dovrebbe svolgersi nel pomeriggio in piazza De Ferrari.

Ricordiamo che dall’8 agosto all’hub di San Benigno a Genova sarà attiva una linea dedicata per la vaccinazione della fascia tra 12 e 17 anni. “Da lunedì 26 luglio sarà possibile prenotare sul portale prenotovaccino.liguria.it. La platea potenziale è di circa 35 mila persone nella sola Asl3, e sarà possibile vaccinare tutte queste persone in circa un mese”, ha spiegato Toti.