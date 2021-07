Vaccino Covid, alla fiera in fila centinaia di non prenotati ma la Asl: “Cerchiamo di accontentare tutti”

Genova. Nel giorno in cui, in teoria, a Genova alcune persone hanno deciso di darsi appuntamento a De Ferrari per protestare contro il green pass e quindi contro il vaccino, c’è una parte della città che ancora una volta lancia un segnale completamente diverso. Anche se forse – lo si chiami entusiasmo o semplicemente esigenza di ottenere il certificato verde – la corsa alla dose sta creando qualche problema di gestione.

Così alla Fiera di Genova, all’hub principale delle vaccinazioni, dove questa mattina si registrano attese piuttosto lunghe e un numero sicuramente straordinario di persone. Che cosa è successo? Lo spiega la Asl 3 genovese. “Oltre all’attività programmata dei richiami per le seconde dosi – spiegano dall’azienda sanitaria – si sono presentati numerosi cittadini per essere vaccinati, senza prenotazione, pur non essendo oggi previsto alcun open day”.

La Asl 3 e l’organizzazione dell’hub ha quindi chiamato rinforzi e ampliato le squadre di medici e infermieri a disposizione per cercare di rispondere alle richieste e di non mandare a casa nessuno. Certo, c’è chi sta aspettando da un paio d’ore il proprio turno programmato. E anche chi non aveva la prenotazione dovrà attendere a lungo.

“Visto il grande successo di questi appuntamenti la prossima settimana ci saranno altre serate in cui verrà garantita la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione, sia per le prime che per le seconde dosi”, aveva annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo che già nei giorni scorsi aveva addirittura ipotizzato di aprire un canale quotidiano di libero accesso vaccinale.

Ad ogni modo la decisione di ampliare il numero delle open night (cinque finora, tre solo questa settimana) è motivata dal fatto di cavalcare l’onda dell’adesione alla campagna vaccinale legata alle nuove misure sul green pass.

Ricordiamo anche che dall’8 agosto all’hub di San Benigno a Genova sarà attiva una linea dedicata per la vaccinazione della fascia tra 12 e 17 anni. “Da lunedì 26 luglio sarà possibile prenotare sul portale prenotovaccino.liguria.it. La platea potenziale è di circa 35 mila persone nella sola Asl3, e sarà possibile vaccinare tutte queste persone in circa un mese”, ha spiegato Toti