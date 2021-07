Vaccino, code per l’open night ma senza assalto. Nel weekend altre 2.500 dosi Pfizer

Genova. Nessun disagio per l’open night organizzata dalla Regione nei principali hub della Liguria che consente di vaccinarsi contro il Covid con dosi Pfizer e richiamo anticipato a 21 giorni. Lo scorso weekend molti cittadini si erano presentati con grande anticipo e questo aveva causato tensioni perché alle due del pomeriggio le dosi erano già terminate.

Alle 21, a un’ora dall’apertura ufficiale, alla Fiera di Genova erano stati distribuiti circa 600 biglietti (su mille previsti) che davano diritto a presentarsi al padiglione blu scaglionati su quattro fasce orarie in due diverse file. A gestire le operazioni i volontari della protezione civile: il fresco della sera e l’assenza del sole rovente hanno contribuito a rendere più semplice il loro lavoro.

“Abbiamo previsto mille dosi ma sicuramente non mandiamo indietro nessuno – ha spiegato il direttore generale dell’Asl 3 Luigi Carlo Bottaro durante l’open night -. Le operazioni si stanno svolgendo in maniera contingentata e tranquilla. La serata fresca aiuta moltissimo, anche nell’attesa. I box sono tutti frequentati, la popolazione è mediamente giovane ma sto vedendo che ci sono anche alcuni over 60, la fascia meno coperta a causa degli errori di comunicazione a livello mondiale”.

Nel weekend ci sarà un nuovo open day con le stesse modalità: alla Fiera si apre dalle 13.00 alle 18.00 di sabato con mille dosi, domenica dalle 8.00 alle 13.00 con 1.500 dosi, in tutto altre 2.500. “Invitiamo a non avvicinarsi troppo presto al mattino, anche per non stare in coda sotto il sole”, ha ribadito Bottaro.