Vaccini, stasera nuova open night in tutta la Liguria. Toti: “Balzo della campagna che ci consentirà di ripartire in sicurezza a settembre”

Genova. Dopo i 1.724 vaccini effettuati lunedì nelle Asl liguri a cui si devono sommare le 738 dosi somministrate ieri all’Hub della Foce questa sera si replicherà con le Open Night in tutta la Liguria, compresi gli Hub della Fiera e San Benigno (quest’ultimo aperto questa sera e non venerdì).

“Sarà possibile vaccinarsi sia per la prima dose sia per anticipare la seconda” ricorda il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che aggiunge: “Dalla scorsa settimana, proprio grazie agli hub che hanno aperto agli accessi senza prenotazione e al Green Pass, c’è stato un balzo in avanti nella campagna vaccinale che ci permetterà a settembre di ripartire in sicurezza”.

In dettaglio in Asl1 l’Open Night di venerdì è stata anticipata a giovedì al Palasalute di Imperia dalle ore 20 alle ore 23. Le altre Open Night della settimana sono:

ASL 1

Questa sera Palafiori Sanremo (dalle 19 alle 22)

Giovedì Palasalute Imperia (dalle ore 20 alle ore 23)

ASL 2 (questa sera e giovedì dalle ore 20 alle ore 23)

Terminal Crociere Savona

ASL 3

Questa sera e venerdì Hub Fiera del Mare Genova (questa sera e venerdì dalle ore 19 alle ore 22)

SOLO QUESTA SERA Hub San Benigno (dalle ore 20 alle ore 24)

ASL 4 (questa sera e venerdì dalle ore 19 alle ore 22)

Auditorium San Francesco Chiavari

ASL 5 (questa sera e venerdì dalle ore 19 alle ore 22)

Questa sera ex Fitram La Spezia

Venerdì San Bartolomeo Sarzana

Intanto per quanto riguarda i contagi sono 144 i nuovi positivi in Liguria su 3.248 tamponi molecolari effettuati e 2.654 test antigenici. Sul totale 40 si sono registrati in Asl 1, 9 in Asl 2, 44 in Asl 3, 18 in Asl 4 e 32 in Asl 5. Solo una persona non riconducibile alla residenza in Liguria. Due sono gli ospedalizzati in più rispetto a ieri su un totale di 43 di cui 6 in terapia intensiva. Ottantacinque le persone in isolamento domiciliare e 942 i soggetti in sorveglianza attiva. Sono 15.691 le vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore di cui 13.305 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 2.386 di tipo cold (AstraZeneca e Johnson) per un totale di 1.673.668 dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, il 93% sul consegnato.