Vaccini, sabato e domenica nuovi open day negli hub della Liguria

Genova. Nuovi open day ad accesso diretto per la vaccinazione anti Covid-19 da venerdì 9 luglio e nel fine settimana del 10 e 11 luglio nelle cinque Asl della Liguria, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria e Alisa per invitare i cittadini a vaccinarsi con la prima dose (Pfizer), senza dover prenotare l’appuntamento e con la garanzia del richiamo dopo 21 giorni.

“Gli open day che sono stati realizzati sul territorio sono stati un successo – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – con oltre 10 mila persone che hanno ricevuto la prima dose Pfizer, tra cui molti giovani. Il messaggio è chiaro: il vaccino è indispensabile per difendere noi stessi e chi ci sta vicino dal virus e dalle sue varianti e rappresenta l’unica via di uscita dalla pandemia, per poter tornare alla nostra vita, ad abbracciare i nostri cari, a lavorare, garantendo anche alla nostra economia una ripartenza stabile e duratura nei prossimi anni. L’invito che rivolgiamo ai cittadini è di presentarsi agli open day negli orari indicati, soprattutto per evitare disagi o lunghe attese”.

In particolare, gli open day in provincia di Genova si svolgeranno:

• Asl3

sabato 10 luglio dalle 13 alle 18 e domenica 11 luglio dalle 8 alle 13 presso Hub Fiera di Genova (Padiglione Jean Nouvel).

• Asl 4 – venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio all’hub di Caperana (Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate) dalle 8 alle 18.

Intanto, la Regione Liguria rende noti i numeri delle prenotazioni del vaccino da parte dei turisti possibile grazie all’accordo tra Liguria e Piemonte:sono 1377 i turisti piemontesi che, dal 1 luglio ad oggi, hanno prenotato la seconda dose della vaccinazione anti covid in Liguria di cui Asl 1: 469, Asl 2: 756, Asl 3: 39, Asl 4: 76 e Asl 5: 37.

I liguri che hanno prenotato la seconda dose di vaccino in Piemonte sono, dal 1 luglio ad oggi, 257.

–