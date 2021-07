Vaccini, questa sera l’open night all’hub della Fiera di Genova

Genova. Tutto pronto per la open night vaccinale destinata a chi decide di vaccinarsi con la prima dose e per chi vuole sfruttare la possibilità di effettuare il richiamo entro 21 giorni (e non 42): questa sera sarà operativo l’hub della Fiera di Genova

Come funziona? Tutti coloro che hanno intenzione di ricevere il vaccino Pfizer possono recarsi in uno dei cinque principali hub della Liguria a Genova, Imperia, Savona, Chiavari e La Spezia e senza prenotazione sottoporsi alla somministrazione. Le inoculazioni avverranno dalle ore 20 alle 24 di questa sera, giovedì 8 luglio.

Si tratta della prima iniziativa di questo genere per la nostra regione, o meglio la prima che avverrà in orario serale. Dopo il successo della scorsa settimana, in cui hanno aderito circa 8mila liguri, infatti, continuano anche gli open day: giornate dedicate alle vaccinazioni ad accesso libero, ovvero senza prendere appuntamento.

Ma non solo: nuovi open day ad accesso diretto per la vaccinazione anti Covid-19 sono programmati da venerdì 9 luglio e nel fine settimana del 10 e 11 luglio nelle cinque Asl della Liguria, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria e Alisa per invitare i cittadini a vaccinarsi con la prima dose (Pfizer), senza dover prenotare l’appuntamento e con la garanzia del richiamo dopo 21 giorni.