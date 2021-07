Vaccini, a Genova 405 dosi somministrate nel primo open day del fine settimana

Genova. E’ stata “molto buona la riposta al nuovo open day vaccinale”: questo il commento che arriva da Regione Liguria in chiusura del primo giorno del open day vaccinale di questo fine settimana, che replica quanto organizzato la scorsa settimana.

Ma i numeri sono in calo rispetto alle migliaia di sette giorni fa: a Genova vaccinati nel primo giorno 405 persone, in Asl1 sono state 100 le vaccinazioni tra il Palabigauda e il Palasalute di Imperia; in Asl2 a Finalborgo 156 e in Asl4 70 vaccinati di età compresa tra i 30 e i 50 anni; e in Asl5 175 di cui 50 minorenni.

“Nonostante il leggero aumento dei positivi – ha commentato il presidente della Liguria Giovanni Toti – la situazione resta sostanzialmente immutata, con una flessione dei pazienti ospedalizzati e fortunatamente nessun decesso. Procede a pieno ritmo la campagna vaccinale, grazie anche all’organizzazione degli open day e night. Continueremo così, con altri open day”.

E intanto anche oggi, domenica 11 luglio, giornata con altri open day: per quanto riguarda la nostra città, come di consueto si potrà accedere alla vaccinazione senza prenotazione presso il padiglione Jean Nouvel vaccinazione dalle 8 alle 13.

L’incidenza del covid in Liguria è di 7 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni, di cui 6 a Savona, 9 alla Spezia, 5 a Imperia e 5 a Genova. Sul fronte delle prenotazioni dei vaccini da parte dei turisti piemontesi in vacanza in Liguria, dall’inizio della campagna, si è raggiunta la quota di 1.582.