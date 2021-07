Ultimi giorni per presentare le domande per il bonus turismo

Mancano davvero pochi giorni alla chiusura del bando che permette alle aziende liguri operanti nel settore del turismo di ottenere un contributo a fondo perduto che consentirebbe loro di vedersi rimborsate parte delle spese sostenute per i lavoratori assunti a partire dal 15 marzo 2021.

“Purtroppo molti imprenditori non sono ancora a conoscenza di questa importante iniziativa a sostegno del turismo ligure” dichiara Claudia Ghiso CEO di Incentiviitalia– e il tempo a disposizione per presentare la domanda si sta esaurendo. Mi auguro che chi abbia i requisiti per ricevere l’agevolazione si adoperi per farlo”.

I fondi messi a disposizione del bando non sono ancora esauriti, i tempi tecnici di presentazione della domanda, seppur ogni giorno che passa si restringano sempre più, ci sono ancora ma chi avesse intenzione di richiedere il contributo è meglio che faccia in fretta”.

“È bene ricordare, altresì, che chi non avesse partecipato all’edizione 2020 del bando a causa della chiusura anticipata dello stesso può richiedere il contributo anche per le assunzioni avvenute tra il 01 dicembre 2019 e il 23 aprile 2021.- prosegue Claudia Ghiso- Siamo a disposizioni di tutti gli imprenditori che abbiano intenzione di partecipare al bando per un primo colloquio informativo gratuito durante il quale verificheremo insieme il possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento del contributo”.

Come detto in apertura di articolo il bando chiuderà venerdì prossimo e chi ha intenzione di partecipare deve muoversi con una certa sollecitudine.

“Nella speranza che l’emergenza sanitaria cessi e che si possa tornare ad una parvenza di normalità nel minor tempo possibile- conclude Claudia Ghiso- ritengo che chi ha avuto il coraggio e la costanza di andare avanti e contribuire allo sviluppo economico del territorio assumendo personale in un periodo così incerto debba necessariamente essere sostenuto e premiato dalle istituzioni con iniziative come quella che si sta per concludere in questi giorni”.