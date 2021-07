Ubriaco sulla spiaggia di punta Vagno insulta e aggredisce i bagnanti e i poliziotti

Genova. Ubriaco, ha inseguito, insultato e buttato sulla sabbia un anziano sulla spiaggia di punta Vagno, poi ha continuato a creare il panico fra i passanti anche dopo l’arrivo dei poliziotti.

Gli agenti sono stati chiamati intorno alle 18 dal proprietario di un bar che aveva dato riparo all’anziano aggredito dall’ubriaco.

L’aggressore, un 34enne bulgaro, che ha aggredito anche gli agenti quando hanno cercato di convincerlo ad andare via dalla spiaggia. E’ stato denunciato per resistenza e sanzionato per ubriachezza.