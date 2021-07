Carasco. I carabinieri inseguito alle querele sporte da due cittadini di Carasco, hanno denunciato in stato di libertà due giovani della provincia di Napoli con precedenti.

Il primo riusciva a farsi accreditare la somma di 500 euro per la vendita di play station 5 inserzionata su un sito on-line non provvedendo alla consegna.

Il secondo, riusciva a farsi accreditare la somma di 750 euro come compenso per la vendita di un motore per auto mai consegnato.