Truffano due novantenni rubandogli perfino il telefonino per impedirgli di chiamare aiuto

Genova. Si sono introdotti nell’appartamento di una coppia di anziani con lo stratagemma, ormai tristemente noto, dei finti tecnici dell’acqua e, con la scusa di verificare l’ossidazione di alcune tubature, si sono fatti consegnare tutti i preziosi in un sacchetto.

E’ successo ieri mattina intorno alle 12 in via San Quirico in Valpolcevera.

Non contenti i ladri andando via hanno rubato anche il telefonino della coppia che dopo che si è accorta della truffa ha dovuto anche uscire di casa e recarsi dal negoziante più vicino, il tabacchino della via, per chiamare la polizia.