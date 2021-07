Treni, confermate le frecce Milano-Ventimiglia fino a settembre: sospeso lo sciopero

Genova. Dopo la soppressione delle tre coppie di Thello che collegavano Milano con Nizza e Marsiglia, Trenitalia ha confermato fino al 19 settembre le due coppie di frecce sulla Milano– Ventimiglia, con una possibile proroga.

“La società ha inoltre migliorato la qualità dei turni come richiesto dall’rsu – spiegano i rappresentanti di Filt Cgil , Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Orsa dopo l’incontro con Trenitalia – Lo sciopero previsto per il prossimo 23 luglio per il personale Intercity è quindi sospeso”.

I sindacati restano in attesa di risposte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per il ripristino delle tre coppie di treni necessarie a dare risposte soddisfacenti al turismo ligure, e di conferme definitive sulle assunzioni di Trenitalia a Genova, necessarie a garantire il futuro dell’Impianto.