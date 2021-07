Trasporto pubblico, da lunedì 5 al via le linee estive provinciali

Genova. Estate tempo di spiagge e di vita all’aperto. AMT propone, in collaborazione con le Amministrazioni locali, servizi stagionali pensati per i clienti e i turisti che si spostano per raggiungere le località balneari in modalità sostenibile, preferendo i mezzi pubblici.

Nuove corse per il Covo di Nord Est

La prima proposta per l’estate 2021 è il servizio della linea 7C per il Covo di Nord Est. Da lunedì 5 luglio, infatti, l’offerta del servizio di trasporto pubblico verrà ulteriormente ampliata con l’introduzione di 12 coppie di corse che collegheranno la stazione di Rapallo con il centro di Santa Margherita fino al Covo di Nord Est.

Nel dettaglio si tratta di 12 coppie di corse con partenza cadenzata, una ogni ora, dalle 8 alle 19 sulla tratta Rapallo FS – Corso Matteotti – San Michele di Pagana – Via Andrea Doria – Covo di Nord Est.

Le partenze da Rapallo FS dirette al Covo di Nord Est saranno ogni ora dalle 8:24 fino alle 19:24.

In direzione opposta, dal Covo di Nord Est per Rapallo, le partenze saranno, sempre ogni ora, dalle 8:45 alle 19:45.

Gli orari sono consultabili sul sito e sulla APP AMT. Per usufruire di questo servizio è necessario munirsi di regolare titolo di viaggio acquistabile presso le rivendite, le emettitrici automatiche o direttamente dal proprio smartphone utilizzando la APP AMT.

Collegamento per i campeggi di Sestri Levante

Come di consueto, anche per l’estate 2021, è stato attivato il servizio di trasporto per gli ospiti delle strutture Oasi, Trigoso, Makallè e Maremonti che permette di raggiungere, oltre al centro cittadino, anche le più belle spiagge del comune di Sestri Levante.

Il servizio è partito questo fine settimana; sarà operativo anche il weekend del 10 e 11 luglio e poi, dal 17 luglio, sarà giornaliero fino al 29 agosto.

Gli orari sono consultabili sul sito e sulla APP AMT, cercando gli orari delle linee bus provinciali, quindi selezionando Tigullio Orientale e poi Sestri Levante. La navetta è identificata con il numero 961.

Corrierina del mare a Santa Margherita

Come ogni estate il comune di Santa Margherita, in collaborazione con AMT, propone ai propri cittadini e turisti un servizio di collegamento giornaliero gratuito tra le frazioni e i punti principali della cittadina, nota come “Corrierina del mare”.

Il servizio consente ai residenti delle frazioni e ai turisti di raggiungere comodamente il centro città, la stazione ferroviaria e le spiagge. Il servizio è gratuito e sarà in vigore fino ad agosto.

Collegamento serale tra Arenzano, Cogoleto e loro frazioni

Spostandoci a Ponente, da domani, lunedì 5 luglio, partirà il servizio serale di collegamento tra Arenzano, Cogoleto e le loro frazioni, sia nei giorni feriali che festivi, come nelle precedenti stagioni estive.

Intensificazioni partite il 1° luglio

Ricordiamo che lo scorso 1° luglio sono partite alcune intensificazioni al servizio provinciale serale che vengono riportate di seguito.

È attivo da giovedì scorso il servizio serale intensificato della linea 82 Santa Margherita – Portofino. La nuova offerta serale della linea che collega le due frequentatissime località, prevede 11 coppie di corse in più che si vanno ad aggiungere alle 53 coppie di corse già esistenti nell’arco della giornata. L’intensificazione del servizio consente di proporre, fino al 31 agosto, una frequenza di 15 minuti anche nella fascia serale. Si ricorda che sulla linea 82 è necessario il titolo di viaggio dedicato, acquistabile presso le rivendite oppure tramite la APP AMT scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone. È attualmente inibita la vendita a bordo bus causa emergenza Covid.

Il 1° luglio è partito anche il servizio serale della linea 73 sulla tratta Santa Margherita-Ruta-Camogli con l’inserimento di 4 coppie di corse dalle 21:07 (partenza da Santa Margherita) alle 00:40 (partenza da Camogli).

Novità anche a Moneglia. Il 1° luglio è entrato in vigore il nuovo orario della navetta 942 Moneglia FS-Park La Secca e sulla linea 441 Moneglia-Comeglio Littorno è stata inserita una corsa serale al sabato e nei festivi.