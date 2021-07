Trasporto pubblico, alla Liguria 17,5 milioni per l’acquisto di bus di nuova generazione

Genova. “Grazie al lungo lavoro di mediazione che abbiamo condotto nei mesi scorsi sul fondo complementare siamo riusciti a far destinare fondi di gran lunga superiori a quelli già previsti e che ora trovano conferma nella decisione del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili di stanziare 600 milioni di euro alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’acquisto di bus di nuova generazione per il trasporto pubblico locale, di cui 17,5 milioni per la Regione Liguria“.

Lo fa sapere in una nota il deputato del M5s Roberto Traversi.

“Risorse che dovranno essere spese nel periodo 2021-2026 per l’acquisto e il potenziamento di mezzi di ultima generazione a basso impatto ambientale come veicoli ad alimentazione elettrica, a metano o a idrogeno – spiega Traversi -. Un risultato che mi riempie di orgoglio e che vede soddisfatte le richieste fatte al ministero”.

“Ora bisogna fare in modo che gli enti locali spendano le risorse assegnate che vanno nella direzione di una concreta sostenibilità. Avremo città più vivibili e meno inquinate”, conclude Traversi.