Toti non parteciperà al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a Genova

Genova. Il presidente ligure Giovanni Toti non parteciperà al 50esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria in programma domani ai Magazzini del Cotone. Una sorta di fulmine a ciel sereno per un appuntamento centrale dell’agenda estiva ligure che vedrà sfilare al Porto Antico numerosi leader politici e rappresentanti delle istituzioni nazionali. Ma non quelli delle amministrazioni locali.

Da quanto risulta non parteciperà nemmeno il sindaco Marco Bucci, che andrà invece al Festival dello Spazio di Busalla. Il governatore è stato invitato dallo staff nazionale di Confindustria ma di fatto sia lui che il sindaco sono stati esclusi dal programma ufficiale dell’evento. I loro nomi non sono previsti né tra i relatori né tra i saluti istituzionali. Ma le ragioni del malumore, secondo quanto riferiscono fonti di Genova24, sarebbero ancora più profonde.

Infatti, nonostante il convegno si celebri da sempre in Liguria e quest’anno veda il principale appuntamento proprio nel capoluogo, il filo conduttore dei temi trattati non prevede riferimenti alle infrastrutture, alla Gronda, al porto, alle autostrade. E tantomeno al modello Genova decantato spesso come esempio da seguire per la ripartenza e per la gestione delle risorse del recovery fund. Insomma, un appuntamento genovese che di genovese non avrà nulla, nemmeno nelle premesse.

Una decisione che appare abbastanza dirompente se si considera che Regione Liguria e Comune di Genova figurano tra gli enti che hanno concesso il proprio patrocinio all’iniziativa. E voci regionali dicono addirittura che la pratica sia stata stoppata. Uno sgarbo istituzionale che, secondo quanto apprende Genova24, travolgerebbe direttamente i vertici locali di Confindustria che evidentemente, nonostante le sollecitazioni ricevute, non sono riusciti a far parlare di Genova e le sue istituzioni a un convegno degli industriali che si tiene proprio in città. Un incidente diplomatico che potrebbe compromettere i rapporti anche a livello locale, proprio all’inizio della nuova era Risso.

Ci saranno, invece, altre personalità del mondo politico tra cui il leader della Lega Matteo Salvini, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi, l’ex uomo del riscatto del M5s Giuseppe Conte, il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Assente anche nella sua veste politica, il presidente Toti, che avrebbe potuto essere invitato come co-fondatore di Coraggio Italia, ma così non è stato. Non mancheranno, comunque, due incontri tra il governatore, Salvini e Meloni in due momenti distinti nel corso della giornata.