Toti diserta il Consiglio regionale, la minoranza esce per protesta: “Segnaleremo alla Corte dei conti”

Genova. Polemica stamattina in consiglio regionale: l’intera minoranza è uscita dall’aula in segno di protesta per l’assenza del presidente Giovanni Toti, impegnato in una conferenza stampa a Palazzo Tursi e destinatario di alcune interrogazioni all’ordine del giorno. I consiglieri minacciano ora di fare un esposto alla Corte dei conti.

“Questa mattina, per l’ennesima volta, il presidente di Regione ha dato buca, nonostante fosse stato lui a chiedere espressamente che questa settimana il consiglio regionale si tenesse di lunedì, e cioè oggi, anziché di martedì, visto che domani ci sarà il Forum dell’Ambrosetti”, dichiarano i capigruppo di Pd, M5s, Lista Sansa e Linea Condivisa.

“Non escludiamo, come gruppi di minoranza, di segnalare quanto occorso oggi alla Corte dei conti: qui ci sono, a nostro avviso, gli estremi per un danno erariale all’Ente”, fanno poi sapere i gruppi dell’opposizione”

“La priorità di un consigliere regionale, di un assessore regionale e di un presidente Regione è l’essere presenti per i lavori in aula. Per tutti noi, l’assenza di oggi è del tutto ingiustificata: abbiamo infatti appreso che Toti presenzierà a una conferenza stampa di presentazione del Waterfront di Levante. Partecipare a una conferenza stampa vale come impegno istituzionale? Non ci risulta. Il presidente ha mancato di rispetto all’assemblea legislativa, e dunque ai cittadini, venendo meno all’impegno preso”, concludono.

Il presidente dell’assemblea, Gianmarco Medusei, ha ricordato che per rispondere alle interrogazioni erano stati delegati altri assessori tutti presenti: “Mi limito ad applicare il regolamento – ha detto rispondendo agli interventi della minoranza – e questo prevede che non ci possa essere risposta scritta se l’assessore è presente in aula. Mi dispiace per questa situazione, non ci facciamo una bella figura come istituzioni”.