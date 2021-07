Toti apre al vaccino senza prenotazione tutti i giorni. All’open night dosi per 2.100 genovesi

Genova. Vaccini senza prenotazione tutti i giorni negli hub della Liguria per offrire ai cittadini ogni possibilità di immunizzarsi. Ci sta pensando seriamente la Regione Liguria dopo il successo delle open night prese d’assalto soprattutto da chi vuole anticipare il richiamo e mettersi in tasca l’agognato green pass che dal 5 agosto sarà sempre più necessario per la vita sociale.

“È probabile che si replichi con l’open night, ma anche che si facciano box a presentazione durante il giorno al di là delle prenotazioni che pure stanno aumentando – ha spiegato Toti durante il sopralluogo alla Fiera -. La nostra capacità vaccinale è importante, questa settimana sforeremo le 80mila dosi, probabilmente 90mila. Forse avremmo potuto ottenere qualcosa in più dalle aziende come si era immaginato in un primo tempo per luglio, ma il mondo è grande e i produttori dettano il mercato, per quanto autorevole possa essere il Governo”.

“Credo che i cittadini, più hanno possibilità di scegliere, più si vaccinano. Chi vuole prenotare il suo slot puntuale, vaccinarsi e andarsene, bene. Chi ritiene di dover fare una scelta più d’impulso anche aspettando com’è normale senza prenotazione alcune ore si vaccina lo stesso. Ritengo di dover dare tutte le scelte possibili perché i cittadini possano vaccinarsi“, ha aggiunto il governatore.

I dati della seconda open night sono importanti: “Stasera abbiamo staccato 1.300 biglietti e sicuramente andremo ancora avanti anche se ormai le operazioni volgono al termine – ha spiegato il direttore generale di Asl 3 Luigi Carlo Bottaro durante le ultime vaccinazioni alla Fiera – e nell’hub di San Benigno si sono vaccinate altre 750 persone. Siamo oltre i 2.100 vaccini, ne erano stati previsti circa 2.500. Ci sembrava una cifra molto alta invece ci andremo molto vicino”.

Nessun particolare disagio a differenza della prima serata anche perché le modalità organizzative sono state affinate e il flusso è stato più diluito lungo la serata. Venerdì sera si replica con la terza serata che vedrà offrire un numero simile di dosi. Poi si replicherà ancora, ma l’ipotesi è quella di consentire sempre a tutti di presentarsi direttamente senza prenotazione.