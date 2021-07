Tornano a Santa Margherita Ligure i corsi internazionali di Musicamica

Manca poco allo start dei corsi internazionali di alto perfezionamento musicale organizzati a Santa Margherita Ligure dall’Associazione Musicamica di Genova. Master di “violino e chitarra”, “flauto” e “chitarra”.

Tre percorsi immersivi per approfondire ed affinare lo studio del proprio strumento insieme a prestigiosi e qualificati docenti.

Un’opportunità per acquisire nuove conoscenze ed ampliare la propria preparazione musicale.

Tra fine luglio e la prima metà di agosto si svolgeranno all’interno di una delle dimore storiche della Liguria, Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Una cornice perfetta tra musica e bellezze del territorio.

Primo appuntamento con il Master in “Violino e chitarra” dal 26 al 29 luglio 2021. Due percorsi musicali pensati per far dialogare insieme gli strumenti nei vari ambiti. Dallo stile classico a quello più moderno.

Segue la “Full immersion nello studio del flauto e del suo repertorio”, dall’1 al 15 agosto 2021.

E poi a chiudere il “Master di chitarra” dal 5 al 7 e dal 9 all’11 agosto 2021.

Un attestato di frequenza verrà consegnato a tutti i partecipanti alla fine di ciascun percorso.

Ma attenzione! C’è un limite di tempo per iscriversi!

Entro il 15 luglio per il Master in “Violino e chitarra”. Entro il 25 luglio per la “Full immersion nello studio del flauto” e per il “Master di chitarra”.

Per maggiori informazioni sulla scheda di iscrizione e le quote di partecipazione scrivere a ass.musicamica.ge@gmail.com o telefonare al 3396531632.

L’Associazione organizza quest’anno la quattordicesima edizione dei corsi, grazie alla perseveranza e all’amore per la musica della sua presidentessa e musicista Giovanna Savino.

Per ulteriori informazioni:

3396531632 / https://www.facebook.com/Musicamica

————————–

Associazione Musicamica

Nasce nel 2004 con presidente la flautista Giovanna Savino. Attraverso varie convenzioni con scuole, licei, musei, circoli ricreativi ecc…, Musicamica sviluppa un’ampia attività musicale di concerti, rassegne, manifestazioni, corsi di formazione, musicoterapia, rappresentazioni teatrali e moltissimo altro ancora. Nell’anno 2018 ha realizzato la prima edizione della rassegna musicale “ANTOLA FESTIVAL” e anche “MONFERRATO FESTIVAL”. Dal 2009 organizza corsi di alto perfezionamento musicale per strumentisti e cantanti. Percorsi tenuti da docenti di fama internazionale e con la partecipazione di allievi provenienti da tutto il mondo. La cornice è Santa Margherita Ligure nella prestigiosa Villa Durazzo. Organizza ogni anno Santa Festival e Santa Festival Winter con la partecipazione di allievi da tutta Italia. Per perseguire i propri fini culturali Musicamica si avvale della collaborazione di Artisti di fama internazionale ed Associazioni Italiane e Straniere. Con queste organizza molti concerti nel mondo. Dal 2021 tutti gli eventi del territorio ligure si accomunano sotto il nome di “MUSICAMICA LIGURIA FESTIVAL”- Arti e Musica.

Giovanna Savino

Diplomata al Conservatorio N.Paganini di Genova si è perfezionata con i Maestri Fabbriciani, Marion, Cambursano e Valentini. Ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali classificandosi sempre ai primi posti ed ha inoltre collaborato diversi teatri. Tra questi il Carlo Felice e Gustavo Modena di Genova, l’Alfred Jarry di Venezia e “La Tosse“ di Genova. Con quest’ultimo ha partecipato alla realizzazione di un’opera discografica. Ed in più ha effettuato registrazioni per la BBC e inciso sigle per varie reti televisive. Tiene corsi di perfezionamento in varie località tra cui: Cervo Ligure, Montgenevre, Pontechianale, Rapallo, Coldinava, Santa Margherita Ligure. Svolge attività concertistica in varie formazioni, prediligendo il duo flauto e pianoforte.

Docente di flauto traverso presso l’Istituto Comprensivo Montaldo ad indirizzo Musicale di Genova e l’Accademia Ducale di Genova.

Nell’anno 2004 ha fondato l’Associazione MUSICAMICA di cui è presidente e il suo scopo è quello di divulgare la cultura musicale, soprattutto presso i giovani. È Direttrice e docente all’Accademia Flautistica di Genova. Direttrice Artistica dei Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo in Santa Margherita Ligure. In aggiunta anche Direttrice della rassegna concertistica “Santa Festival” attualmente alla quattordicesima edizione.