Tir vietati nel weekend a partire da venerdì, i trasportatori chiedono una deroga di 4 ore

Genova. “Con il miglioramento della situazione pandemica e il seppur graduale ripristino della normalità e la previsione di una maggiore circolazione turistica, il calendario dei divieti di circolazione per il periodo estivo anticipa il divieto” di circolazione ai mezzi pesanti “al venerdì e in giornate prefestive“. Lo denuncia la Fai Conftrasporto chiedendo di reintrodurre la deroga.

L’associazione dei trasportatori “ha chiesto l’intervento del prefetto e dell’Autorità di sistema portuale affinché, unitamente alla propria segreteria regionale e nazionale, alla luce della pesante situazione determinata dalla cantierizzazione autostradale, sia ripristinata la deroga di quattro ore che, come nel caso delle problematiche introdotte con il crollo del Ponte Morandi, consentano agli autotrasportatori di concludere le operazioni di carico e scarico nel rispetto dei tempi previsti dal calendario stesso”.

“La situazione della circolazione – ha ricordato la Fai al prefetto – si è addirittura aggravata con la cantierizzazione dei tratti autostradali liguri e genovesi ed è per tale ragione che chiediamo che la deroga sia meglio o nuovamente esplicitata per consentire l’anticipo e il posticipo di 4 ore per ogni tipologia di autotrasporto da e per il porto di Genova”.

“Il presidente Gioacchino D’Andria – si legge nel comunicato – esprime un sentito ringraziamento al prefetto di Genova Renato Franceschelli che si è subito reso interprete di una richiesta che, siamo certi, sarà ripresa dallo stesso presidente Signorini che per il tramite della sua segreteria ha già manifestato lo stesso intendimento”.