Genova. È stato riaperto poco prima delle 12.30 sulla A10 il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Pegli in direzione di Genova, che era stato chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’interno della galleria San Paolo della Croce con ripercussioni pesantissime sul traffico, sia in autostrada sia sulla viabilità ordinaria

Sul luogo dell’evento, attualmente il traffico circola su una sola corsia in scambio di carreggiata, per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi di ripristino dei danni subiti dal fornice a seguito dell’incendio.

Purtroppo i disagi non si esauriranno a breve. I danni interessano gran parte della calotta, dei piedritti e della pavimentazione; inoltre è stato danneggiato l’impianto di illuminazione ed altri impianti di servizio presenti all’interno della galleria stessa. Per ora non ci sono previsioni sui tempi di ripristino.

AGGIORNAMENTO ORE 16.00 – Si registrano ancora 9 chilometri di coda tra Arenzano e Pra’. Inoltre sulla A10 Genova-Savona in direzione Savona è stato chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure a causa di un incidente in galleria che ha coinvolto un mezzo pesante. Sul luogo sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia; attualmente il traffico è bloccato e si registra 1 chilometro di coda verso Savona.

Incendio camion in galleria A10

Alle 14.45 si registrano 11 km di coda tra Varazze e Genova Pra’ in direzione di Genova e 5 km di coda sulla A26 tra Masone ed il bivio con A10 in direzione di quest’ultimo.

Agli utenti provenienti da Ventimiglia e diretti verso Genova si consiglia di immettersi in A6 verso Torino, quindi prendere l’A21 verso Alessandria, dopodiché percorrendo l’A26 verso sud e la diramazione Predosa-Bettole per immettersi in A7 in direzione Genova.

Agli utenti che viaggiano in A26, provenienti da Nord e diretti verso Genova, si consiglia di immettersi sulla diramazione Predosa-Bettole, quindi in A7 in direzione di Genova.