Terminal genovesi di PSA, primo report congiunto per uno sviluppo “responsabile e sostenibile”

Genova. Presentato oggi, nella cornice del complesso monumentale della Lanterna, il primo report di sostenibilità congiunto di Psa Genova Pra’ e Psa Sech.

Come emerge da una nota diffusa dalle società “la data scelta non è casuale, poiché l’evento ha avuto luogo a un anno esatto dall’autorizzazione alla ristrutturazione degli assetti societari delle due organizzazioni da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Anche la scelta del luogo non è fortuita: la Lanterna diventa simbolo dell’integrazione delle due realtà genovesi, una a levante e l’altra a ponente, facenti capo alla regia unica di PSA”.

Le due organizzazioni continuano affermando che “la redazione del primo Report di sostenibilità testimonia la volontà di PSA di garantire uno sviluppo sostenibile e responsabile per la comunità genovese e l’impegno profuso nel valorizzare il territorio in cui opera, fino a diventare parametro di riferimento per le altre realtà del settore. Il gruppo PSA persegue una continua efficienza dei processi, con investimenti mirati all’innovazione e con particolare attenzione alle risorse del territorio non solo in termini economici, ma anche ambientali e umani”.

E concludono: “Attraverso il Report, stilato secondo le linee guida internazionali GRI e che annovera tutti gli obiettivi di sostenibilità raggiunti dalle due aziende nel 2020 e nei due anni precedenti, il gruppo PSA dimostra concretamente di considerare fondamentale la strategicità di un’integrazione fondata sull’importanza del territorio, sul quale continua ad investire cospicue risorse”.

PSA Genova Pra’

Precedentemente conosciuto come Voltri Terminal Europa, PSA Genova Pra’ è il maggior terminal contenitori del Nord Tirreno e del porto di Genova, con una quota di circa il 60% dei contenitori movimentati nell’intero porto. Grazie a un organico di circa 660 dipendenti e ai continui investimenti in innovazione, attualmente il Terminal PSA Genova Pra’ può servire contemporaneamente tre meganavi portacontainer di capacità 20.000 TEUs ciascuna, accogliere oltre 1.500 TEUs reefer, movimentare 120 treni la settimana e servire 2.400 camion al giorno. Dalla data dell’acquisizione del Terminal nel 1998, il gruppo PSA International ha investito per la sua crescita e sviluppo circa oltre 600 milioni di euro.

PSA SECH

Precedentemente conosciuto come Terminal Contenitori Porto di Genova o SECH, PSA SECH è situato presso Calata Sanità, nel cuore del porto di Genova. La posizione ideale del porto in cui opera e la sua ubicazione, che consente una prossimità strategica agli accessi via mare, ferrovia e terra, costituiscono una base ottimale per le operazioni di sbarco e imbarco e per i collegamenti terrestri con i nodi logistici, favorendo logiche di penetrazione verso le aree produttive del nord Italia e sud Europa. A partire dall’estate 2020, PSA SECH è controllata dal gruppo PSA.

PSA International

PSA International è uno dei principali operatori terminalistici mondiali; ha partecipazioni in 40 terminal portuali in Asia, Europa e Americhe, con quartier generale a Singapore e Anversa. PSA è costantemente impegnata, in stretta collaborazione con le Compagnie di Navigazione, nella crescita della propria rete portuale per diventare il principale operatore di riferimento per la comunità portuale a livello mondiale.

Avvalendosi dei migliori talenti del settore, PSA International offre ai propri clienti servizi affidabili e di altissima qualità, instaurando con tutti i propri interlocutori rapporti di reciproca crescita. Scelto come migliore operatore tra tutti i principali porti mondiali, PSA è di fatto l’operatore portuale leader a livello globale. Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.globalpsa.com