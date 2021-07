Terminal bloccato in porto: traffico paralizzato a Genova, code anche in A7 e A10

Genova. Un’altra mattinata di delirio sulle strade di Genova, ma questa mattina i cantieri autostradali non c’entrano. Il traffico è paralizzato sul nodo di Genova Ovest perché il terminal Sech in porto non è in grado di ricevere l’afflusso di merci e centinaia di mezzi pesanti si sono incolonnati bloccando i varchi portuali e la viabilità a monte.

Completamente bloccato lungomare Canepa verso il centro con la coda che si estende sulla strada Guido Rossa. Bloccata l’uscita di Genova Ovest a causa dei tir fermi sull’elicoidale e coda che arriva fino quasi a Bolzaneto sull’autostrada A7. Di conseguenza coda in A10 sul ponte Genova San Giorgio e in A12 sul raccordo con la A7 in direzione Genova Ovest.

“Il terminal Sech non è in grado di servire lo scarico-carico del forte flusso di camion e di conseguenza si sono bloccati il varco San Benigno e la viabilità del porto vecchio – riferisce Giuseppe Tagnochetti, coordinatore ligure di Trasportounito -. Il terminal non è attrezzato a ricevere il traffico, inoltre pesano i ritardi accumulati negli scorsi giorni”.

“Tutto quello che stiamo vivendo è responsabilità del Sech, che inficia l’operatività degli altri terminal – conferma Franco D’Artizio, segretario ligure della Fai Conftrasporto . Oltre ai problemi che abbiamo in autostrada ora c’è quello dell’assorbimento del traffico pesante. La colpa è dell’Autorità portuale che invece di vigilare sulle concessioni sta a guardare il numero dei traffici che cresce, ma se i terminal come il Sech non investono non potranno mai far fronte all’aumento dei traffici”.

“La situazione è drammatica, le aziende non ce la fanno più – si sfoga ancora D’Artizio -. Non è escluso che a breve ci saranno proteste spontanee. I disagi che subiamo attualmente sono ben superiori a quelli causati dal crollo del ponte Morandi. In quel caso grazie ai ristori ci abbiamo messo una pezza, ma ora si sta concretizzando il fallimento di molte aziende”.

Genova24 ha provato a contattare il terminal Sech, ma al momento non c’è nessuno in grado di fornire spiegazioni.

Per il resto stamattina, a differenza di ieri, non si registrano particolari disagi dovuti ai cantieri in autostrada.