Stasera nuova open night alla Fiera di Genova: oltre 4 mila ragazzi tra i 12 e i 17 anni hanno prenotato il vaccino

Genova. Ultima open night questa sera alla Fiera di Genova per la vaccinazione ad accesso diretto. L’orario è come sempre dalle 19 alle 22. Hub aperto stasera anche a Chiavari sempre con orario 19-22.

“Se la campagna vaccinale proseguirà in questa direzione presto la nostra regione avrà raggiunto l’immunità di gregge” ha detto ieri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Ad oggi su 1.384.066 liguri over 12 (quelli autorizzati a ricevere il vaccino), più del 50% (714.451) ha completato il ciclo vaccinale, mentre più del 70% ha ricevuto almeno la prima dose (978.638).

Intanto procedono con successo le prenotazioni in Liguria per la fascia d’età 12-17 anni. Fino ad oggi sono 24.374 i ragazzi che hanno aderito alla campagna vaccinale di Regione, anche grazie al canale dedicato partito lunedì e che in 4 giorni ha già fatto registrare 4.908 prenotazioni.

Per incentivare la vaccinazione di questa fascia di popolazione, ha preso il via ieri da Moneglia il nuovo tour di ‘Gulliver 4 Teens – By the sea’ nel Tigullio, dedicato ai minorenni fra i 12 e i 17 anni.

Ogni giovedì, venerdì e sabato l’ambulatorio mobile della Asl4, con un’equipe dedicata a bordo, comprensiva di uno specialista, farà tappa nelle località costiere del Tigullio, da Moneglia a Riva Trigoso, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Zoagli, Rapallo, Santa Margherita Ligure per terminare a Portofino e tornare nei giorni successivi per effettuare i richiami dei vaccini a MRNA.

Il camper stazionerà dalle 16.00 alle 20.00 in luoghi centrali lungo il litorale individuati dalle amministrazioni comunali, che raccoglieranno nei giorni precedenti le richieste delle vaccinazioni. Sarà possibile vaccinarsi anche in accesso diretto: trattandosi di minori sarà sempre necessaria la presenza di un genitore con delega scritta dell’altro.