Sport, l’assessore Simona Ferro in visita a Rapallo

Lo sport è stato protagonista a Rapallo ieri, mercoledi 21 luglio, con la presenza dell’Assessore Regionale allo Sport Simona Ferro, il coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, il Responsabile del Tigullio di Fdi Alberto Campanella, l’Assessore allo sviluppo economico e turistico e marketing territoriale del comune di Genova Laura Gaggero, Daniela Colombo responsabile regionale FdI Turismo e Sport FdI e Gianni Arena Presidente

Circolo Territoriale Fratelli d’Italia – Rapallo. Un’occasione per essere vicini a questo importantissimo settore cosi duramente colpito da lockdown e dpcm vari e per ribadire l’importanza del binomio sport e turismo, come valore aggiunto del nostro territorio.

Tante le associazioni sportive locali che hanno partecipato a questo appuntamento facendo sentire la loro voce, portando le loro esperienze, i problemi ma anche tante proposte e iniziative di collaborazione.

“Ascolto, passione e coerenza ecco i valori che condividiamo come Fratelli d’Italia che ci consentono di dare risposte a chi opera nel settore sportivo” ha detto l’Assessore Simona Ferro che ha risposto a tutte le numerose domande degli intervenuti.

Il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia, organizzatore dell’evento, ringrazia tutte le Associazioni che hanno partecipato, e la disponibilità dei Dirigenti di Fratelli d’Italia, costantemente impegnati in prima persona ad ascoltare le esigenze del territorio e portarne le istanze nelle sedi istituzionali.

Gianni Arena e il suo Direttivo danno appuntamento a settembre con altri importanti eventi.