Spal, ora è ufficiale: Fabrizio Piccareta è il nuovo allenatore della primavera biancazzurra

Genova. La primavera della Spal parlerà genovese. Di seguito il comunicato ufficiale: “S.P.A.L. srl comunica di aver affidato il ruolo di allenatore della Primavera biancazzurra a Fabrizio Piccareta. Il neo tecnico spallino ha firmato un contratto col Club fino al 30 giugno 2023. Nato a Genova il 15 novembre 1965, Piccareta ha maturato diverse esperienze in Italia e all’estero. Dopo avere seguito per l’Internazionale di Milano un progetto giovanile in tutto il mondo, tra cui Cina, Cambogia, Iran, Colombia, Cuba e Slovacchia, nel 2011 è stato nominato vice direttore da Paolo Di Canio del Swindon Town in Inghilterra, diventando nel 2013 assistant manager del Sunderland. All’inizio del 2015, si è trasferito in Portogallo nell’Olhanense club di Seconda Divisione come co-manager. Dopo un’esperienza come scout nelle giovanili della FIGC, nel 2017 passa ai finlandesi dell’Inter Turku, prima come assistente capo allenatore e poi come capo allenatore, vincendo nel 2018 la Coppa di Finlandia. Subito dopo la vittoria della Coppa, è ritornato in Italia destinazione AS Roma, dove ha guidato per tre anni la formazione Under17, con la quale ha vinto il titolo nazionale nell’ultima stagione 2020-21. Benvenuto Mister!”