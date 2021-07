Sorpreso mentre ruba in un mobilificio vuole comunque portare a termine il lavoro, arrestato

Genova. Ieri pomeriggio, i poliziotti dell’U.P.G. hanno arrestato un 49enne genovese, pluripregiudicato, per il reato di tentato furto, denunciandolo anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’uomo ha approfittato della pausa pranzo della titolare di un mobilificio per introdursi furtivamente nell’esercizio e mettere a soqquadro gli uffici in cerca di qualcosa di valore. Inaspettatamente però la donna è rientrata prima del previsto e lo ha sorpreso mentre ancora stava rovistando gli interni. Spaventata è uscita ed ha immediatamente richiesto l’intervento di una volante che è giunta sul posto dopo pochi minuti.

Il ladro, che forse non si aspettava tanta rapidità, ha comunque terminato il “lavoro” ritardando la fuga e permettendo così agli agenti di bloccarlo all’ingresso del negozio con ancora in mano due pc portatili ed un cavo dell’alimentazione prelevati da un ufficio. A seguito di controllo è stato trovato i possesso di un cacciavite, un cutter con 4 lame, un bisturi ed un tagliaunghie, tutti attrezzi presumibilmente utilizzati per forzare la porta d’ingresso del mobilificio.

Dopo aver riconsegnato la refurtiva alla legittima proprietaria, i poliziotti hanno accompagnato il 49enne presso gli uffici della Questura dove è stato trattenuto in attesa del giudizio per direttissima previsto per la mattinata odierna.