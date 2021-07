Sorpreso a urinare per strada, aggredisce gli agenti della locale e li minaccia con un coltello a forma di roncola

Genova. Gli agenti del nucleo antidegrado della polizia locale lo hanno visto orinare ieri notte in piazza Cinque Lampadi e gli hanno chiesto i documenti per sanzionarlo.

L’uomo, poi risultato un cittadino tunisino di 36 anni, senza fissa dimora, irregolare su territorio nazionale, si è dimostrato insofferente al controllo per poi aggredire i vigili sferrando un pugno sul braccio di uno e un colpo allo stomaco di un altro. Quindi ha estratto dalla tasca un coltello a forma di roncola per brandirlo contro gli agenti, minacciandoli.

Il personale della Sicurezza Urbana è riuscito a disarmarlo. Nello zaino, sono stati trovati anche un coltello svizzero, una scatola di metallo contenente cinque involucri di hashish del peso complessivo di 4,54 grammi e un barattolo di vetro con altra sostanza derivante dalla cannabis per un peso lordo di 12,32 grammi.

L’uomo è stato arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere e spaccio e denunciato per l’inosservanza alla legge sull’immigrazione. Oggi è previsto il rito per direttissima.