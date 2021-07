Sondaggio Governance Poll 2021: quinto posto per il governatore Toti, il sindaco Bucci è 17esimo

Genova. Un buon quinto posto su 17 governatori a elezione diretta per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel sondaggio Governance Poll 2021, realizzato per Il Sole 24 Ore da Noto Sondaggi.

Toti arriva in classifica dietro a Luca Zaia, Stefano Bonaccini, Massimo Fedriga e Vincenzo De Luca. Per Toti il consenso rispetto all’anno scorso, al momento della rielezione è in crescita dell’8% e passa quindi dal 48% al 56%.

Gli analisti del Sole24re mettono in relazione il successo del governatore ligure con una certa dose di “protagonismo” che sarebbe apprezzato dai cittadini durante i momenti di crisi collettiva. Questo sarebbe dimostrato anche dal successo per esempio di Vincenzo De Luca che in un anno ha guadagnato il 13% dei consensi. Il sondaggio è stato realizzato su un campione di mille intervistati per regione.

Seicento invece gli intervistati per ciascun Comune capoluogo che collocano il sindaco di Genova Marco Bucci al 17esimo posto nella speciale classifica di gradimento per i sindaci. Al promo posto c’è Antonio Decaro, primo cittadino di Bari. All’ultimo posto Salvo Pugliese, sindaco di Catania.

Per Bucci in base al sondaggio la crescita del consenso rispetto al momento dell’elezione nel 2017 è pari al 2,3% e passa quindi dal 55,2% al 57,5%