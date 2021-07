Si siedono nello spazio riservato all’autista e gli impediscono di partire: denunciati 4 ventenni lombardi

Genova. Dopo una notte in giro ieri all’alba sono saliti a bordo di un bus della linea 15 al capolinea e si sono piazzati nello spazio deliminato e riservato all’autista che doveva ancora prendere servizio.

Quando è arrivato non ha potuto cominciare il turno finché i giovani non si sono spostati e la postazione ha dovuto essere nuovamente igienizzata. Per questo il conducente ha chiamato i carabinieri.

I 4, tutti studenti incensurati provenienti dalla provincia di Milano, sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio.